Stati Uniti | un uomo si schianta contro il cancello di Capitol Hill Non ci sono feriti

(Di domenica 14 agosto 2022) Sabato notte unsi èto con la sua auto in fiammela cancellata di, la sede del Congresso americano, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. Secondo quanto riportato dall’emittente americana Fox news, nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello schianto. Ancora ignote le motivazioni del gesto. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dall’uccisione da parte dell’Fbi di unche aveva tentato di fare irruzione nella sede della Federal Bureau a Cincinnati, in Ohio. L’aveva postato reazioni e commenti violenti online alla notizia delle perquisizioni nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Si ritiene che l’, colpito ed ucciso giovedì al termine di un lungo confronto con le forze ...

pietroraffa : == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I… - Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - Maumol : L'attacco a Salman Rushdie negli Stati Uniti ha molto a che vedere con quello che sta maturando sotto i nostri occh… - RTrafficante : RT @RenatoSouvarine: Gli Stati Uniti hanno circondato la Russia con una NATO ostile e guidano l'Ucraina dal 2014. Lo ha affermato il giorna… - rossounfiore : RT @RenatoSouvarine: Gli Stati Uniti hanno circondato la Russia con una NATO ostile e guidano l'Ucraina dal 2014. Lo ha affermato il giorna… -

RaiNews

Un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. Lo riporta Fox news . Nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello ...Siamo preceduti da Austria, Francia, UK, Svizzera, Polonia, Ungheria, Corea Australia, Belgio,, tanto per fare qualche esempio. E che ti fa il governo italiano Aumenta la dotazione di ... Taiwan, visita a sorpresa di una delegazione del Congresso degli Stati Uniti Ford ha deciso di far fronte alla carenza di microchip riducendo gli optional per i suoi modelli garantendoli solo ad alcune versioni ...Partito 23 anni fa dall’Italia, è stato il primo a portare la vera pizza (a un prezzo equo) negli States Un importante anniversario italo-americano. Si compiono, infatti, esattamente 23 anni da quando ...