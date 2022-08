Stash Fiordispino è diventato papà bis: ecco il particolarissimo nome scelto per la neonata! (Di domenica 14 agosto 2022) Stash Fiordispino è diventato papà! Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante dei The Kolors ha annunciato la nascita della sua seconda figlia: È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors Stash) Imagine è il nome particolarissimo scelto per la bambina, nata dalla relazione con Giulia Belmonte. La coppia ha già un’altra figlia, Grace, nata nel dicembre dello scorso anno. Proprio ieri è stato anche il compleanno di Giulia e il cantante ha condiviso sul suo profilo una dedica dolcissima: Da parte di tutto lo staff di IsaeChia auguri a ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 agosto 2022)! Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante dei The Kolors ha annunciato la nascita della sua seconda figlia: È nata Imagine. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors) Imagine è ilper la bambina, nata dalla relazione con Giulia Belmonte. La coppia ha già un’altra figlia, Grace, nata nel dicembre dello scorso anno. Proprio ieri è stato anche il compleanno di Giulia e il cantante ha condiviso sul suo profilo una dedica dolcissima: Da parte di tutto lo staff di IsaeChia auguri a ...

