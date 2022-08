(Di domenica 14 agosto 2022) Lacresce nei, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione - spiega un comunicato del ...

HuffPostItalia : Sondaggi politici: il Pd sorpassa Meloni. Lega e Forza italia in calo - Emanuela2011 : Se sommiamo i numeri dei sondaggi pubblicati dai vari partiti politici, quest'anno si recherà a votare il 170% degli italiani ?? - fanpage : Gli ultimi sondaggi politici elettorali danno tutti il centrodestra in netto vantaggio alle elezioni del prossimo 2… - TV7Benevento : Sondaggi politici, Lega: continuiamo a crescere, centrodestra avanti più di 10 punti - - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: perché Renzi e Calenda potrebbero favorire il centrodestra ?? -

Il lavoro di Draghi è finito e ilo sanno. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e ... Iindicano che il Partito Democratico di Letta è testa a testa con FdI. Ma ha una ...Roma, 14 ago. " La Lega cresce nei, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione " spiega un comunicato del Carroccio " è di Enzo ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) - La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L ultima rilevazione che va in questa direzione..window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6fb23518-76dc-c5a5-7101-bd869a9941 ...