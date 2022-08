Sondaggi, il centrodestra trainato da Fratelli d’Italia incrementa il suo vantaggio. +1% per M5s, Lega e Verdi/Si (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre le elezioni politiche si avvicinano il centrodestra incrementa il vantaggio. E’ questo il quadro che viene fuori dalle intenzioni di voto del Barometro politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. A trainare il centrodestra è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, primo partito al 24,3% in crescita – rispetto a 15 giorni – fa dello 0,3%. Così il distacco tra il centrodestra e gli altri partiti è oggi di circa 15 punti percentuali, che pesa ancora di più sull’attribuzione dei seggi uninominali, secondo quanto previsto dal Rosatellum. Secondo partito per il Barometro politico è il Pd di Enrico Letta, attestato al 22,8% in calo dello 0,4%. Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini con il 15,2% delle preferenze in crescita di quasi un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Mentre le elezioni politiche si avvicinano ilil. E’ questo il quadro che viene fuori dalle intenzioni di voto del Barometro politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. A trainare ildi Giorgia Meloni, primo partito al 24,3% in crescita – rispetto a 15 giorni – fa dello 0,3%. Così il distacco tra ile gli altri partiti è oggi di circa 15 punti percentuali, che pesa ancora di più sull’attribuzione dei seggi uninominali, secondo quanto previsto dal Rosatellum. Secondo partito per il Barometro politico è il Pd di Enrico Letta, attestato al 22,8% in calo dello 0,4%. Al terzo posto ladi Matteo Salvini con il 15,2% delle preferenze in crescita di quasi un ...

