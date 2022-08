“Siamo la Juventus e…”: Lotta scudetto, Allegri lancia la sfida al Milan (Di domenica 14 agosto 2022) La Juventus lancia la sfida al Milan per la Lotta scudetto attraverso le parole di Allegri in conferenza La Juventus scenderà in campo domani contro il Sassuolo nella 1^ giornata di campionato all’Allianz Stadium. Un ritorno in grande stile, quello della Vecchia Signora, che si è rifatta il look con tanti volti nuovi. Dovrà però Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 agosto 2022) Lalaalper laattraverso le parole diin conferenza Lascenderà in campo domani contro il Sassuolo nella 1^ giornata di campionato all’Allianz Stadium. Un ritorno in grande stile, quello della Vecchia Signora, che si è rifatta il look con tanti volti nuovi. Dovrà però Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Ci siamo anche noi tra le 5 o 6 che lotteranno per lo scudetto' - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Ci siamo anche noi tra le 5 o 6 che lotteranno per lo scudetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Ci siamo anche noi tra le 5 o 6 che lotteranno per lo scudetto' - Dibbello : RT @lucsazzo: 'Siamo tutti in discussione dall'allenatore ai giocatori a tutti'. 'Abbiamo il dovere di puntare a vincere'. 'Vincere non è m… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Ci siamo anche noi tra le 5 o 6 che lotteranno per lo scudetto' -