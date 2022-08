She-Hulk: la sceneggiatrice conferma che la serie parlerà degli Accordi di Sokovia (Di domenica 14 agosto 2022) Jessica Gao, la sceneggiatrice di She-Hulk, ha appena confermato che la serie parlerà degli Accordi di Sokovia, menzionati per la prima volta in Captain America: Civil War. Dopo essere apparsi per la prima volta in Captain America: Civil War, gli Accordi di Sokovia sono stati praticamente dimenticati ma adesso, secondo quanto affermato dalla sceneggiatrice di She-Hulk, torneranno alla ribalta verso la fine della prima stagione della serie targata Disney+. La sceneggiatrice Jessica Gao, durante un'intervista di The Direct, ha recentemente confermato che lo show tratterà l'argomento: "Lo show risponderà alla domanda su cosa sia successo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022) Jessica Gao, ladi She-, ha appenato che ladi, menzionati per la prima volta in Captain America: Civil War. Dopo essere apparsi per la prima volta in Captain America: Civil War, glidisono stati praticamente dimenticati ma adesso, secondo quanto affermato dalladi She-, torneranno alla ribalta verso la fine della prima stagione dellatargata Disney+. LaJessica Gao, durante un'intervista di The Direct, ha recentementeto che lo show tratterà l'argomento: "Lo show risponderà alla domanda su cosa sia successo ...

glooit : In She-Hulk esploreremo il lato più soft di Daredevil leggi su Gloo - barnsgf : she hulk é la prima serie mcu dove l’ultimo episodio non esce in contemporanea con un film - Screenweek : Jennifer Walters, alias #SheHulk ha una teoria su Captain America, e una strana astronave potrebbe preannunciare Wo… - ssaraexposs : Ora che ho finito Daredevil non vedo l'ora di vederlo in She Hulk - movieplayer_it : #SheHulk: Attorney at Law, Jessica Gao: 'Non abbiamo potuto usare i personaggi dello Spider-Verse' -