Sfattoria degli Ultimi, il Tar rettifica: elettroshock sospeso solo fino al 18 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Un fraintendimento. Non ci sarà la sospensione del decreto di abbattimento per i suidi della Sfattoria degli Ultimi di via Arcore a Roma almeno fino al 14 settembre. Il Tar ancora una volta fornisce una notizia che fa balzare gli animalisti. Attraverso l’ufficio stampa, rettifica infatti la notizia circolata ieri, che fissava al 14 del prossimo mese la scadenza della sospensiva. E invece, precisa ora il Tar del Lazio, il decreto cautelare monocratico n. 5380 ha rinviato la decisione di tre giorni lavorativi dalla ricezione del decreto stesso, sospendendo quindi gli abbattimenti solo fino al 18 agosto. Questo “in attesa degli adempimenti istruttori”. La nota del Tar È stata perciò rinviata di soli tre giorni lavorativi “la decisione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Un fraintendimento. Non ci sarà la sospensione del decreto di abbattimento per i suidi delladi via Arcore a Roma almenoal 14 settembre. Il Tar ancora una volta fornisce una notizia che fa balzare gli animalisti. Attraverso l’ufficio stampa,infatti la notizia circolata ieri, che fissava al 14 del prossimo mese la scadenza della sospensiva. E invece, precisa ora il Tar del Lazio, il decreto cautelare monocratico n. 5380 ha rinviato la decisione di tre giorni lavorativi dalla ricezione del decreto stesso, sospendendo quindi gli abbattimential 18. Questo “in attesaadempimenti istruttori”. La nota del Tar È stata perciò rinviata di soli tre giorni lavorativi “la decisione ...

enpaonlus : Sfattoria degli ultimi: TAR accoglie richiesta di sospensiva e detta le prescrizioni - repubblica : Roma, il Tar sospende l'abbattimento degli animali della Sfattoria. I volontari erano in sciopero della fame - enpaonlus : Appello per salvare gli animali della 'Sfattoria degli ultimi' a Roma • Terzo Binario News - L’ordine di abbattimen… - CorriereCitta : Sfattoria degli Ultimi, il Tar rettifica: elettroshock sospeso solo fino al 18 agosto - Erica90835855 : RT @RaiNews: Lunedì 8 agosto scorso, per arginare la diffusione della peste suina, l'Asl Roma 1 aveva disposto il provvedimento per l’abbat… -