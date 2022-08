Serie A: papera clamorosa di Radu al 95', Fiorentina-Cremonese 3-2. Lazio, ribaltato il Bologna col solito Immobile. LIVE: Spezia-Empoli alle 20.45 (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo i quattro anticipi di ieri, con Milan e Inter vittoriose, è tornata protagonista la Serie A con il programma della prima giornata,... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo i quattro anticipi di ieri, con Milan e Inter vittoriose, è tornata protagonista laA con il programma della prima giornata,...

Roby848484 : No dai ma cos'ha fatto Radu? Se il suo procuratore ha un po' di senso deve portarlo via dalla Serie A.. caratterial… - sportface2016 : L'incredibile papera di #Radu condanna una eroica #Cremonese: le pagelle e i voti di #FiorentinaCremonese - sportmediaset : Immobile-gol, la Lazio ribalta il Bologna | Fiorentina in extremis con la Cremonese, papera di Radu #lazio-bologna - Cinematic_RaFF0 : Questa papera è gravissima, ma come fa a giocare in serie A #Radu? #FiorentinaCremonese - TuttoMercatoWeb : Una papera di Radu condanna la Cremonese in pieno recupero, la Fiorentina vince 3-2 al Franchi -