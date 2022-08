Serie A | papera clamorosa di Radu al 95' | Fiorentina-Cremonese 3-2 Lazio | ribaltato il Bologna col solito Immobile LIVE | Spezia-Empoli 1-0 | Nzola!

VaccinatiTonto : Ma allora non capita così tanto di #Radu è proprio un vizietto ricorrente! - SkyTG24 : Una papera di Radu al 95' condanna la Cremonese, la Fiorentina vince 3-2 - SportRepubblica : Fiorentina-Cremonese 3-2: una papera di Radu al 95' regala la vittoria ai viola [aggiornamento delle 21:27] - SportRepubblica : Fiorentina-Cremonese 3-2: una papera di Radu al 95' regala la vittoria ai viola - serieB123 : Radu, papera in Fiorentina-Cremonese: dopo l'autogol che ha tolto lo scudetto all'Inter, altro errore… -

FIRENZE Unadel portiere Radu , ancora una dopo quella che di fatto ha spento i sogni di scudetto dell'...00 Excelsior - Vitesse 3 - 1 CALCIO -B 20:45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO -A ...... al suo esordio a 29 anni inA, direttamente da calcio d'angolo con dormita colossale fra i ... poi come detto lafinale su Mandragora. " foto LivePhotoSport " .La squadra di Italiano ha rischiato di pareggiare una partita condotta per buona parte in superiorità numerica per l'espulsione di Escalante. In ...Che partita al Franchi quella tra la Fiorentina e la Cremonese. La Fiorentina vince all’ultimo secondo, 3-2, al termine di una gara ricca di emozioni. Il portiere di proprietà dell’Inter si è reso pro ...