Serie A: Mario Gila: "Venire alla Lazio è una sfida, mi permetterà di migliorare molto" (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 07:11:50 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Mario Gila (Barcellona, ??2000) quest'estate ha fatto un passo importante. Il difensore centrale, che ha esordito con il Real Madrid la scorsa stagione, ha chiuso la sua trasferta alla Casa Bianca per firmare per la Lazio. In Italia spera di abbronzarsi come difensore e, pian piano, diventare importante nei piani di Sarri. Ascolta il 6° episodio: Chiedere. Cosa hai pensato quando ti sei interessato alla Lazio e come sta andando il tuo adattamento all'Italia? Risposta. È una situazione molto bella ed emozionante. Del resto a te interessa uno dei club più importanti d'Italia con una storia emblematica. È un piccolo passo che può darti un po' di vertigini perché è un ...

