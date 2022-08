Serie A, il Napoli debutta in casa del Verona: ecco i 22 convocati da Spalletti per domani (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani in casa del Verona, valida per la prima giornata di campionato. Questa la lista: Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Jesus Juan, Kim Minjae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano. (ITALPRESS). ari/com 14-Ago-22 17:37 NNNN L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico del, Luciano, ha convocato 22 giocatori per la sfida diindel, valida per la prima giornata di campionato. Questa la lista: Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Jesus Juan, Kim Minjae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano. (ITALPRESS). ari/com 14-Ago-22 17:37 NNNN L'articolo proviene da Ildenaro.it.

OptaPaolo : 13 - A partire dal suo arrivo al Napoli (dal 2018/19), #Fabian Ruiz ha segnato 13 gol da fuori area in Serie A, men… - Corriere : Spalletti: «Non è vero che sono antipatico, sposerei uno come me. Totti e Ilary? Mi dispiace» - tancredipalmeri : Francamente non mi spiego come la Serie A abbia lasciato scappare Lucas Torreira. Serviva alla Juventus, serviva a… - SportRepubblica : Il nuovo Napoli vuole partire veloce, a Verona le novità Kim e Kvaratskhelia - CorSport : #Napoli, #Simeone non è partito per Verona. Fuori anche #FabianRuiz ? -