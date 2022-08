Serie A, Calenda su Dazn: “Una fesseria togliere i diritti a Sky” (Di domenica 14 agosto 2022) “Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, Serie e cultura“. Queste le dure affermazioni di Carlo Calenda, segretario del partito Azione ed esponente del centrosinistra italiano, espressosi relativamente ai disservizi Dazn tramite i social network. Il politico italiano ha giudicato insufficiente l’operato di Dazn, menzionando Sky e il suo servizio semplicemente migliore nel corso degli anni precedenti; il tutto per quanto concerne la fruizione delle partite di Serie A e in particolare Salernitana-Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “Alla fine è stata semplicemente unaa Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema,e cultura“. Queste le dure affermazioni di Carlo, segretario del partito Azione ed esponente del centrosinistra italiano, espressosi relativamente ai disservizitramite i social network. Il politico italiano ha giudicato insufficiente l’operato di, menzionando Sky e il suo servizio semplicemente migliore nel corso degli anni precedenti; il tutto per quanto concerne la fruizione delle partite diA e in particolare Salernitana-Roma. SportFace.

