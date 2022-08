Serena Bortone fuori da Oggi è un alto giorno così come mai vista | FOTO

(Di domenica 14 agosto 2022) La giornalista televisivasi mostradagli studi diè un altro, lasciando senza parole i fan che la ritrovano in vacanza…maiprima d’ora. I telespettatori hanno imparato a conoscere maggiormente la conduttrice da quando nel 2020 è al timone del day-time di Rai 1, con la trasmissioneè un altro. Il programma è un rotocalco che si occupa di indagare gli avvenimenti che si susseguono in Italia dopo l’avvento della pandemia da Covid-19.è però anche autrice televisiva ed ha al suo attivo la partecipazione a numerose trasmissioni televisive del servizio pubblico nazionale. Alcuni tratti del suo ...

PIER_DAVERO : RT @DrApocalypse: Serena Bortone maestra di vita - DrApocalypse : Serena Bortone maestra di vita - GiornaleCilento : Premio ‘Torre Petrosa’ a Serena Bortone, dibattito con Franco Maldonato sui temi dell’attualità @francomaldonato - maxilconsulente : MA CHI È? - francomaldonato : RT @GiornaleCilento: Villammare, premio letterario ‘Torre Petrosa’ alla giornalista Serena Bortone @francomaldonato -

: 'Grazie a Piero Angela per tutto quello che ci ha insegnato. Un abbraccio ad Alberto, il tuo papà sarà sempre con noi'. Sportivi che hanno fatto la storia del calcio come Franco ...#pieroangela', a seguire anche: 'Grazie a Piero Angela per tutto quello che ci ha insegnato. Un abbraccio ad Alberto, il tuo papà sarà sempre con noi. #pieroangela'. Il cordoglio è ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il mondo della Tv della politica dello sport e delle istituzioni dice adio a Piero Angela: tanti messaggi suoi social di vip e persoanlità.