Serbia | Giornate della cultura italiana | alla scoperta dell’uomo che definì il futuro

(Di domenica 14 agosto 2022) Nell’ambitomanifestazione Estatele di Vršac, il Centrole di Vršac, in collaborazione con l’Istituto Italiano didi Belgrado, presenta le, in programma dal 10 al 20 agosto. Per i visitatori l’occasione di vedere la mostra “Nikola Tesla, l’uomo cheil” e una rassegna di cinema italiano contemporaneo. La mostra “Nikola Tesla, l’uomo cheil”, a cura dell’architetto e illustratore italiano Daniele Meucci, è organizzata in collaborazione con la casa editrice Komshe e comprende una trentina di pannelli. Le opere esposte sono il risultato del lavoro sulla prima graphic novel su Nikola Tesla, edita da ...

Agenzia Internazionale Stampa Estero

...favoriti come prossima avversaria della Fiorentina avendo già vinto per 1 - 3 all'andata in. ... che sarà caratterizzata da sei, sempre di giovedì: le date saranno quelle di 8 settembre, ...Dopo dueconfermano il loro stato di grazia la Spagna, nella gara/formalità con Israele ma ...e Grecia. E poi subito dopo, altro test con un altro torneino niente male proprio nello ... Agenzia Internazionale Stampa Estero Nell’ambito della manifestazione Estate culturale di Vršac, il Centro Culturale di Vršac, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, presenta le Giornate della cultura italiana, ...L’offerta per le manifestazioni e i concerti estivi in Serbia è davvero ricca e spazia da immancabili appuntamenti musicali, come Nisville o l’International World Music Fest di Kragujevac, passando pe ...