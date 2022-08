Sei Sorelle Anticipazioni 15 agosto 2022: Celia confessa di amare Petra. Francisca sconvolta! (Di domenica 14 agosto 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle della puntata del 15 agosto 2022. Nell’episodio della Soap in onda su Ra1, Celia confessa a Francisca di essersi innamorata di Petra mentre Adela riceve una brutta notizia da Mauro. Leggi su comingsoon (Di domenica 14 agosto 2022) Scopriamo insieme ledi Seidella puntata del 15. Nell’episodio della Soap in onda su Ra1,di essersi innamorata dimentre Adela riceve una brutta notizia da Mauro.

