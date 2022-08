Sei Sorelle, anticipazioni (15-19 agosto 2022): Diana e Salvador passano la notte insieme (Di domenica 14 agosto 2022) Sei Sorelle Non si ferma a Ferragosto Sei Sorelle. La soap spagnola sarà regolarmente in onda alle 16 su Rai1 per tutta la settimana dal 15 al 19 agosto. Ecc0 quello che accadrà nelle nostre anticipazioni. Sei Sorelle: anticipazioni da lunedì 15 a venerdì 19 agosto 2022 S1 E50 – Il viaggio a Venezia di Adela e Merceditas viene annullato a causa di un imprevisto lavorativo di Mauro che deve correre a Barcellona. Carolina va a confessarsi e don Martin le impone di raccontare la verità al marito. Celia confida a Francisca il suo amore per Petra. S1 E51 – Francisca è molto nervosa perché non riesce ad avere notizie del duello di Luis. Per evitare di incontrare Petra, Celia decide di sospendere il suo lavoro in fabbrica. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 agosto 2022) SeiNon si ferma a FerrSei. La soap spagnola sarà regolarmente in onda alle 16 su Rai1 per tutta la settimana dal 15 al 19. Ecc0 quello che accadrà nelle nostre. Seida lunedì 15 a venerdì 19S1 E50 – Il viaggio a Venezia di Adela e Merceditas viene annullato a causa di un imprevisto lavorativo di Mauro che deve correre a Barcellona. Carolina va a confessarsi e don Martin le impone di raccontare la verità al marito. Celia confida a Francisca il suo amore per Petra. S1 E51 – Francisca è molto nervosa perché non riesce ad avere notizie del duello di Luis. Per evitare di incontrare Petra, Celia decide di sospendere il suo lavoro in fabbrica. ...

