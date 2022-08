Sei Sorelle | anticipazioni 15-19 agosto 2022 | Diana e Salvador passano la notte insieme

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 14 agosto 2022) SeiNon si ferma a FerrSei. La soap spagnola sarà regolarmente in onda alle 16 su Rai1 per tutta la settimana dal 15 al 19. Ecc0 quello che accadrà nelle nostre. Seida lunedì 15 a venerdì 19S1 E50 – Il viaggio a Venezia di Adela e Merceditas viene annullato a causa di un imprevisto lavorativo di Mauro che deve correre a Barcellona. Carolina va a confessarsi e don Martin le impone di raccontare la verità al marito. Celia confida a Francisca il suo amore per Petra. S1 E51 – Francisca è molto nervosa perché non riesce ad avere notizie del duello di Luis. Per evitare di incontrare Petra, Celia decide di sospendere il suo lavoro in fabbrica. ...