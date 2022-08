Schira: “Sassuolo-Napoli, ad ore incontro per chiudere l’affare Raspadori” (Di domenica 14 agosto 2022) Calciomercato Napoli fissato un nuovo incontro con il Sassuolo per chiudere l’acquisto di Giacomo Raspadori. La notizia viene lanciata da Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calciomercato fa sapere che l’attaccante, attraverso il suo agente Tullio Tinti sta facendo molte pressioni per andare via da Sassuolo. Da tempo il giocatore ha deciso di vestire la maglia azzurra ed ha rifiutato anche un possibile trasferimento nella prossima stagione alla Juventus. Raspadori vuole il Napoli Il giocatore ha anche rifiutato il rinnovo di contratto con un aumento di ingaggio e questo mette Giovanni Carnevali con le spalle al muro. Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo ha provato a tenere ancora la trattativa aperta, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 14 agosto 2022) Calciomercatofissato un nuovocon ilperl’acquisto di Giacomo. La notizia viene lanciata da Nicolò. Il giornalista esperto di calciomercato fa sapere che l’attaccante, attraverso il suo agente Tullio Tinti sta facendo molte pressioni per andare via da. Da tempo il giocatore ha deciso di vestire la maglia azzurra ed ha rifiutato anche un possibile trasferimento nella prossima stagione alla Juventus.vuole ilIl giocatore ha anche rifiutato il rinnovo di contratto con un aumento di ingaggio e questo mette Giovanni Carnevali con le spalle al muro. Ieri l’amministratore delegato delha provato a tenere ancora la trattativa aperta, ...

