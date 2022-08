Schira: “Napoli e Roma pensano a Lukic del Torino” (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli cerca un centrocampista e dal Torino si libera Sasa Lukic, in rotta totale con la società granata. Il giocatore piace anche alla Roma di Josè Mourinho. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato: Nicolò Schira sia il club azzurro che la Roma hanno chiesto informazioni sul giocatore, non una trattativa vera e propria ma un interesse per capire se l’affare può essere intavolato. I due club intravedono l’affare, dato che Lukic ha deciso di interrompere volontariamente il rapporto con il club con cui ha un contratto fino al 2024. Il Napoli in queste ore è molto attivo sul calciomercato e sta trattando diversi giocatori dopo aver chiuso Giovanni Simeone con il Verona. In mediana è forte il nome di Tanguy Ndombele con cui c’è già un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 14 agosto 2022) Ilcerca un centrocampista e dalsi libera Sasa, in rotta totale con la società granata. Il giocatore piace anche alladi Josè Mourinho. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato: Nicolòsia il club azzurro che lahanno chiesto informazioni sul giocatore, non una trattativa vera e propria ma un interesse per capire se l’affare può essere intavolato. I due club intravedono l’affare, dato cheha deciso di interrompere volontariamente il rapporto con il club con cui ha un contratto fino al 2024. Ilin queste ore è molto attivo sul calciomercato e sta trattando diversi giocatori dopo aver chiuso Giovanni Simeone con il Verona. In mediana è forte il nome di Tanguy Ndombele con cui c’è già un ...

