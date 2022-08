Sassuolo, Erlic: «Vlahovic uno degli migliori attaccanti in Italia» (Di domenica 14 agosto 2022) Erlic ha parlato del suo prossimo avversario, Dusan Vlahovic: «É uno dei migliori attaccanti in Italia, ha moltissime qualità» Intervistato da Tuttosport, Martin Erlic ha parlato di Dusan Vlahovic, suo prossimo avversario in vista della partita di lunedì. Di seguito le sue parole. «Vlahovic? Uno dei migliori attaccanti in Italia, ha tantissime qualità. Per me è una motivazione in più per capire anche io a che livello sono arrivato, se mister Dionisi mi schiererà darò tutto per fermarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022)ha parlato del suo prossimo avversario, Dusan: «É uno deiin, ha moltissime qualità» Intervistato da Tuttosport, Martinha parlato di Dusan, suo prossimo avversario in vista della partita di lunedì. Di seguito le sue parole. «? Uno deiin, ha tantissime qualità. Per me è una motivazione in più per capire anche io a che livello sono arrivato, se mister Dionisi mi schiererà darò tutto per fermarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

