Sassuolo | Erlic si racconta | «Giocavo senza scarpe | ora il mio sogno è il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 agosto 2022) Martin, difensore del, si èto in un’intervista ai microfoni di Tuttosport ripercorrendo la sua storia Martin, difensore del, si èto in un’intervista ai microfoni di Tuttosport ripercorrendo la sua storia. Le sue dichiarazioni: VLAHOVIC – «Uno dei migliori attaccanti in Italia, ha tantissime qualità. Per me è una motivazione in più per capire anche io a che livello sono arrivato, se mister Dionisi mi schiererà darò tutto per fermarlo». CARRIERA – «Mi avevano pescato in un torneo: mi ha notato Francesco Palmieri, al quale devo molto, posso solo ringraziarlo. Lui venne a casa mia in Croazia per parlare con i miei e sono partito per l’Italia. Quando il Parma è fallito sono arrivato a, in Primavera, dopo Bolzano con ...