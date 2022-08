Sarri | Soddisfatto della tenuta fisica della squadra e del carattere Errore di Maximiano? Non lo condizionerà per il futuro

(Di domenica 14 agosto 2022) La Lazio comincia la nuova stagione nel migliore dei modi ribaltando una sfida iniziata in salita. L'espulsione died il rigore di Arnautovic nel primo tempo, poi la sfortunata autorete di...

Pall_Gonfiato : #Sarri nel post partita di #Lazio-#Bologna - Noibiancocelest : Lazio-Bologna, la conferenza stampa di Sarri: “Soddisfatto della reazione, Cancellieri straordinario. La prima pagi… - CalcioNews24 : Le parole di #Sarri dopo #LazioBologna ??? - radiosei : #Sarri: “A volte necessario improvvisare, sembrava stregata” ???? - andr3_21 : RT @unfair_play: Sarri può essere soddisfatto, ma dovrà spiegare a Maximiano cosa intendeva con 'voglio un portiere che sappia giocare anch… -

Lazio News 24

A dirlo è il tecnico della Lazio, Maurizio, al termine del match vinto 2 - 1 contro il ... La scorsa stagione erodella squadra, poi abbiamo dovuto cambiare qualcosa per l'età media ...Maper il mercato "Sì, abbiamo fatto tutto insieme a lui. Siamo una squadra molto giovane, l'età media è stata abbassata di oltre tre anni: quando si fanno tanti cambi, serve un ... Valladolid Lazio, Sarri soddisfatto: regia e difesa le note positive del match Al termine del match tra Lazio e Bologna, Maurizio Sarri ha commentato la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni con il live de ...Lazio - Bologna, Sarri: "Siamo stati bravi a restare in partita e a raddrizzarla. E su Lazzari..." - Noi Biancocelesti ...