Sarri a sorpresa dopo Lazio-Bologna: “Oggi abbiamo improvvisato” (Di domenica 14 agosto 2022) Buona la prima per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto per 2-1 al debutto in Serie A contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Decisiva è stata la rete nel finale del solito Ciro Immobile. Nel post partita il tecnico dei biancocelesti, durante la conferenza stampa, ha analizzato quanto accaduto rilasciando le seguenti dichiarazioni: Lazio Sarri Serie A “In queste situazioni bisogna anche improvvisare. A parte la parte centrale del primo tempo, i ragazzi sono stati in partita: basta un episodio per cambiare certe gare. Come si diceva nell’intervallo, eravamo tutti convinti di poterla ribaltare: c’era agonismo ma anche tranquillità dal punto di vista mentale, mentre tatticamente abbiamo anche improvvisato” “Nella parte finale della scorsa stagione ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) Buona la prima per la. La squadra di Maurizioha vinto per 2-1 al debutto in Serie A contro ildi Sinisa Mihajlovic. Decisiva è stata la rete nel finale del solito Ciro Immobile. Nel post partita il tecnico dei biancocelesti, durante la conferenza stampa, ha analizzato quanto accaduto rilasciando le seguenti dichiarazioni:Serie A “In queste situazioni bisogna anche improvvisare. A parte la parte centrale del primo tempo, i ragazzi sono stati in partita: basta un episodio per cambiare certe gare. Come si diceva nell’intervallo, eravamo tutti convinti di poterla ribaltare: c’era agonismo ma anche tranquillità dal punto di vista mentale, mentre tatticamenteanche” “Nella parte finale della scorsa stagione ...

infoitsport : Sarri a sorpresa dopo Lazio-Bologna: “Oggi abbiamo improvvisato” - vice1897 : @CucchiRiccardo La Lazio potrebbe essere la vera sorpresa. Sarri con un anno alle spalle dovrebbe far fare un salto alla squadra. - gitopo : @fabio_fravili @FabioTripodi78 @InsiderLazio @ParriPietro Quest’anno il mercato della Lazio è stato, secondo me, lo… - Michel_Polledri : @vecchiocuore Eppure secondo me la Lazio quest'anno sarà la sorpresa. Sarri se lavora sotto traccia lavora meglio e… - Insader_lazio : ??| Sarri spinge,è un sogno, ma non impossibile. La Lazio si è inserita, a sorpresa, nella corsa per Giovanni Lo Celso. -