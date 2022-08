"Sapete cosa ha fatto Letta?": la Meloni azzera il Pd con una frase, cosa è successo qualche anno fa... (Di domenica 14 agosto 2022) Giorgia Meloni in colloquio al Corriere della Sera regola i conti con Enrico Letta. Al centro della chicchierata con il quotidiano di via Solferino c'è di fatto il presidenzialismo e il programma per il voto. Ma è proprio sul presidenzialismo che Giorgia Meloni vuole mandare un messaggio chiaro rinfrescando la memoria a Enrico Letta: "Letta dovrebbe apprezzare peraltro, da amico ed estimatore della Francia... Anche nel 2013, quando al governo c'era Letta, praticamente tutto il Pd convergeva sulla proposta: da Veltroni, a Zanda a Finocchiaro a Prodi, a Bersani, perfino a Speranza! E oggi Renzi, non un esponente della destra, è favorevole". Parole molto chiare che sbugiardano gli attacchi ricevuti in questi ultimi giorni dopo le parole di Berlusconi sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Giorgiain colloquio al Corriere della Sera regola i conti con Enrico. Al centro della chicchierata con il quotidiano di via Solferino c'è diil presidenzialismo e il programma per il voto. Ma è proprio sul presidenzialismo che Giorgiavuole mandare un messaggio chiaro rinfrescando la memoria a Enrico: "dovrebbe apprezzare peraltro, da amico ed estimatore della Francia... Anche nel 2013, quando al governo c'era, praticamente tutto il Pd convergeva sulla proposta: da Veltroni, a Zanda a Finocchiaro a Prodi, a Bersani, perfino a Speranza! E oggi Renzi, non un esponente della destra, è favorevole". Parole molto chiare che sbugiardano gli attacchi ricevuti in questi ultimi giorni dopo le parole di Berlusconi sul ...

