Santa Croce del Sannio | la vita è una partita doppia – Storia di Angelo e del Teatro Nuovo

Si presenta sabato 20 agosto 2022 alle ore 18,30 in piazzetta Tito Varrone a Santa Croce del Sannio – Benevento, "La vita è una partita doppia – Storia di Angelo e del Teatro Nuovo" di Angelo Montella, edizioni Liguori, nell'ambito dell'ottava edizione della rassegna culturale – diretta da Benedetto Casillo – ScenAria-Teatro da respirare, presentata dal Comune in collaborazione con la Pro-loco e l'associazione Galanti. Con l'autore ne discutono Stefano De Matteis e Angelo Curti tra le letture di Benedetto Casillo e le musiche di Edo Puccini. A seguire, alle ore 21,15 al Teatro all'aperto in piazza Aldo Moro, Peppe Servillo legge alcuni brani tratti dal libro.

