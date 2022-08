Salman Rushdie, quali possono essere le conseguenze dell'aggressione (Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore è stato staccato dal respiratore e può di nuovo parlare. Molto probabilmente perderà un occhio e ha riportato danni ai nervi di un braccio e al fegato. Questo attacco avrà però altre ripercussioni e non solo per Rushdie Leggi su vanityfair (Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore è stato staccato dal respiratore e può di nuovo parlare. Molto probabilmente perderà un occhio e ha riportato danni ai nervi di un braccio e al fegato. Questo attacco avrà però altre ripercussioni e non solo per

Erriders : Su Salman Rushdie è calata la mano armata di chi brucia i libri, censura e s’illude di mettere a tacere. Ignora da… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - AnnalisaChirico : Nell’Occidente dove Salman Rushdie rischia la vita in nome della libertà di espressione dobbiamo chiederci perché l… - tinas48 : Salman Rushdie staccato dal ventilatore, ora riesce a parlare. L’aggressore in tribunale si dichiara “non colpevole… - infoitcultura : Salman Rushdie aggredito a New York: come sta lo scrittore, ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute -