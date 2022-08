Salman Rushdie può parlare, staccato il respiratore: '4 coltellate al collo, tre all'addome'. Chi è l'aggressore (Di domenica 14 agosto 2022) Sta meglio Salman Rushdie , lo scrittore de I versetti satanici sotto scorta da oltre trent'anni per la fatwa degli ayatollah iraniani, e vittima di una feroce aggressione due giorni fa a New York . ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Sta meglio, lo scrittore de I versetti satanici sotto scorta da oltre trent'anni per la fatwa degli ayatollah iraniani, e vittima di una feroce aggressione due giorni fa a New York . ...

