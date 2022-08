Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato a New York è stato staccato dal respiratore: è di nuovo in grado di parlare (Di domenica 14 agosto 2022) Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare. Lo annuncia la Bbc. Lo scrittore, 75 anni, è stato accoltellato poco più di 24 ore... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 agosto 2022)daled è ora diindi. Lo annuncia la Bbc. Lo, 75 anni, èpoco più di 24 ore...

