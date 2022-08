(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dopo l’attacco di venerdì, mio ??padre rimane in condizioni critiche in ospedale e riceve cure mediche estese. Siamo estremamente sollevati dal fatto che ieri gli sia stato tolto il respiratore e l’ossigeno aggiuntivo e abbia potuto dire alcune parole”. Sebbene le sue importanti“siano, il suo solito senso dell’, esuberante e provocatorio, rimane”. A dichiararlo è stato Zafar, ildello scrittore angloindianoaccoltellato due giorni fa. “Siamo così grati a tutti i membri del pubblico che sono accorsi coraggiosamente in sua difesa e hanno prestato i primi soccorsi assieme alla polizia e ai medici che si sono presi cura di lui” e siamo riconoscenti “per le dimostrazioni di amore e appoggio da tutto il ...

Erriders : Su Salman Rushdie è calata la mano armata di chi brucia i libri, censura e s’illude di mettere a tacere. Ignora da… - AnnalisaChirico : Nell’Occidente dove Salman Rushdie rischia la vita in nome della libertà di espressione dobbiamo chiederci perché l… - RaiNews : Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i… - telodogratis : Salman Rushdie, il figlio: “Ferite gravi, ma umorismo intatto” - Moonlightshad1 : RT @giuliocavalli: Mettere insieme l'aggressione a Salman Rushdie alla 'cancel culture' è una delle cose più stupide che si potesse sentire… -

Home Senza categoria Usa.verso la via della guarigione. La famiglia estremamente sollevata Senza categoria 14 Agosto 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio ...verso la via della guarigione. La famiglia estremamente sollevata Altre News Usa.verso la via della guarigione. La famiglia estremamente sollevata Elezioni. Il M5s ...Salman Rushdie è stato pugnalato al collo e allo stomaco New York: Lo scrittore Salman Rushdie è stato tolto da un ventilatore la scorsa ...Salman Rushdie, il cui romanzo "I versi satanici" ha attirato minacce di morte da parte del leader iraniano negli anni '80, è stato pugnalato al collo e all'addome da un uomo che si è precipitato sul ...