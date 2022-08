Salman Rushdie, Bernard-Henri Levy: Deve ricevere il Nobel per la letteratura (Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato negli Stati Uniti, Deve ricevere il Premio Nobel per la letteratura che sara’ assegnato ad ottobre. E’ quanto affermato dal filosofo francese Bernard-Henri Levy sul “Journal du dimanche”. “Non riesco a immaginare nessun altro scrittore che abbia l’audacia, oggi, di meritarlo piu’ di lui. La campagna inizia ora”, scrive Bernard-Henri Levy. “Questo scrittore punito per aver scritto, per trent’anni, testi liberi e che rendono liberi merita un compenso”, ha affermato il filosofo nel lungo editoriale pubblicato sulla testata francese. Secondo Bernard-Henri Le’vy, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato negli Stati Uniti,il Premioper lache sara’ assegnato ad ottobre. E’ quanto affermato dal filosofo francesesul “Journal du dimanche”. “Non riesco a immaginare nessun altro scrittore che abbia l’audacia, oggi, di meritarlo piu’ di lui. La campagna inizia ora”, scrive. “Questo scrittore punito per aver scritto, per trent’anni, testi liberi e che rendono liberi merita un compenso”, ha affermato il filosofo nel lungo editoriale pubblicato sulla testata francese. SecondoLe’vy, ...

