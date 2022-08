Salman Rushdie, Bernard-Henri Lévy: “Assegnare a lui il Nobel per la Letteratura” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – In un lungo testo pubblicato dal ‘Journal du dimanche’, il filosofo francese Bernard-Henri Lévy chiede che il Premio Nobel per la Letteratura venga assegnato a ottobre a Salman Rushdie. “Non riesco a immaginare nessun altro scrittore che oggi lo meriti più di lui. La campagna inizia ora”, scrive. Secondo le regole del Premio Nobel per la Letteratura, il massimo riconoscimento per uno scrittore, la lista dei cinque finalisti è già decisa da maggio. La lista è confidenziale e quindi non è possibile sapere se Salman Rushdie, spesso preso in considerazione per il Nobel, ne faccia parte. L’annuncio del vincitore avverrà all’inizio di ottobre a Stoccolma. “Questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – In un lungo testo pubblicato dal ‘Journal du dimanche’, il filosofo francesechiede che il Premioper lavenga assegnato a ottobre a. “Non riesco a immaginare nessun altro scrittore che oggi lo meriti più di lui. La campagna inizia ora”, scrive. Secondo le regole del Premioper la, il massimo riconoscimento per uno scrittore, la lista dei cinque finalisti è già decisa da maggio. La lista è confidenziale e quindi non è possibile sapere se, spesso preso in considerazione per il, ne faccia parte. L’annuncio del vincitore avverrà all’inizio di ottobre a Stoccolma. “Questo ...

