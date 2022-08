SALERNITANA-ROMA, MOURINHO CON I FANTASTICI QUATTRO (Di domenica 14 agosto 2022) José MOURINHO ha deciso ormai: la sua ROMA, almeno per ora, scenderà in campo con i “Fantastci QUATTRO”. No, non sarà una squadra a trazione anteriore, almeno non particolarmente: il modulo è lo stesso dell’anno scorso, il 3-4-2-1, ma cambiano gli interpreti, con Pellegrini che scala a centrocampo, Dybala e Zaniolo sulla trequarti, Abraham centravanti. Solo panchina per Wijnaldum. Con questo schieramento, i giallorossi si presentano stasera all’Arechi, alle ore 20.45, per affrontare la SALERNITANA al debutto in campionato. SALERNITANA-ROMA: DYBALA, È IL TUO MOMENTO Ha giocato le amichevoli, in parte ha già incantato, ma si sa che le partite ufficiali sono un’altra cosa. Paulo Dybala è pronto a prendersi la ROMA, rivelandosi leader tecnico qual è stato per sette anni ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 14 agosto 2022) Joséha deciso ormai: la sua, almeno per ora, scenderà in campo con i “Fantastci”. No, non sarà una squadra a trazione anteriore, almeno non particolarmente: il modulo è lo stesso dell’anno scorso, il 3-4-2-1, ma cambiano gli interpreti, con Pellegrini che scala a centrocampo, Dybala e Zaniolo sulla trequarti, Abraham centravanti. Solo panchina per Wijnaldum. Con questo schieramento, i giallorossi si presentano stasera all’Arechi, alle ore 20.45, per affrontare laal debutto in campionato.: DYBALA, È IL TUO MOMENTO Ha giocato le amichevoli, in parte ha già incantato, ma si sa che le partite ufficiali sono un’altra cosa. Paulo Dybala è pronto a prendersi la, rivelandosi leader tecnico qual è stato per sette anni ...

