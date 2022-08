Salernitana-Roma, le formazioni ufficiali: c’è Dybala (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo l’antipasto di sabato, riparte la 1^ giornata di Serie A nella domenica vigilia di Ferragosto. Uno dei due posticipi delle 20.45 vede di fronte una sfida interessante tra Salernitana e Roma allo stadio “Arechi”, di cui a breve andremo a dare lettura delle formazioni ufficiali. Le due squadre, già protagoniste di grandi traguardi raggiunti nella passata stagione, sono state anche tra le più attive del calciomercato finora. E non è detto che la sessione estiva sia già volta al termine per loro. I granata affrontano il nuovo campionato guidati dal loro leader Davide Nicola, l’uomo delle imprese impossibili. L’obiettivo di quest’anno sarà sicuramente conquistare la salvezza in anticipo e magari con qualche brivido in meno. La campagna acquisti per rinforzare la rosa è stata piuttosto importante, al netto anche di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo l’antipasto di sabato, riparte la 1^ giornata di Serie A nella domenica vigilia di Ferragosto. Uno dei due posticipi delle 20.45 vede di fronte una sfida interessante traallo stadio “Arechi”, di cui a breve andremo a dare lettura delle. Le due squadre, già protagoniste di grandi traguardi raggiunti nella passata stagione, sono state anche tra le più attive del calciomercato finora. E non è detto che la sessione estiva sia già volta al termine per loro. I granata affrontano il nuovo campionato guidati dal loro leader Davide Nicola, l’uomo delle imprese impossibili. L’obiettivo di quest’anno sarà sicuramente conquistare la salvezza in anticipo e magari con qualche brivido in meno. La campagna acquisti per rinforzare la rosa è stata piuttosto importante, al netto anche di ...

