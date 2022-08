Salernitana - Roma 0 - 1, le pagelle: Zaniolo devastante, Cristante c'è sempre (Di domenica 14 agosto 2022) La Roma ha vinto 1 - 0 in casa della Salernitana. La rete decisiva di Cristante al 33' del primo tempo. Rui Patricio 6 : Afa e rumore incessante. La brezza della Costiera non distrae Rui che è bravo ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Laha vinto 1 - 0 in casa della. La rete decisiva dial 33' del primo tempo. Rui Patricio 6 : Afa e rumore incessante. La brezza della Costiera non distrae Rui che è bravo ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - FrisbeeGoat : RT @Interistadoc10: E se arrivasse la beffa? Roma che sembra presuntuosa nel voler chiudere la partita, la Salernitana invece mi sta verame… - IlgiallorossoIt : Il difensore della Roma: “La Conference ci ha dato consapevolezza per vincere, e per vincere serve una rosa forte”… -