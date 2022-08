Salernitana - Roma 0 - 1, Cristante regala la vittoria a Mourinho (Di domenica 14 agosto 2022) Una vittoria di misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente di Cristante la Roma di Mourinho riesce ad espugnare l'Arechi e a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 agosto 2022) Unadi misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente diladiriesce ad espugnare l'Arechi e a ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: La squadra di Mourinho esordisce con una vittoria ????? #SerieA | #Calcio | #Salernitana | #Roma - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Alla Roma basta un gol di Cristante per portare a casa i 3?? punti ????? #SerieA | #Calcio | #Salernitana | #Roma https://… -