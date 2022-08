Salernitana, Nicola: “Sono soddisfatto, passo in avanti rispetto alla Coppa Italia” (Di domenica 14 agosto 2022) “Sono soddisfatto per il momento, c’è stato un passo in avanti rispetto alla partita col Parma in Coppa Italia. Ho visto una squadra compatta che si è mossa in modo ordinato. Potevamo sfruttare alcune occasioni in ripartenza”. Questa l’analisi del tecnico della Salernitana, Davide Nicola dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma in casa. “Non siamo al top, per noi è importante trovare organizzazione con più qualità possibile in campo – spiega il tecnico a Dazn -. Ci manca ancora qualcosa. Spero di ritrovare Bradaric e Radovanovic. Poi dovremo completare il nostro progetto tecnico-tattico”. E ancora: “Vogliamo proporre un calcio aggressivo e propositivo. Deve essere legato alla praticità nel ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “per il momento, c’è stato uninpartita col Parma in. Ho visto una squadra compatta che si è mossa in modo ordinato. Potevamo sfruttare alcune occasioni in ripartenza”. Questa l’analisi del tecnico della, Davidedopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma in casa. “Non siamo al top, per noi è importante trovare organizzazione con più qualità possibile in campo – spiega il tecnico a Dazn -. Ci manca ancora qualcosa. Spero di ritrovare Bradaric e Radovanovic. Poi dovremo completare il nostro progetto tecnico-tattico”. E ancora: “Vogliamo proporre un calcio aggressivo e propositivo. Deve essere legatopraticità nel ...

sportface2016 : Salernitana, #Nicola: “Sono soddisfatto, passo in avanti rispetto alla Coppa Italia” - teladoiotokyo : Nicola: Soddisfatto della nostra prova, un passo in avanti rispetto alla partita contro il Parma: Davide Nicola, al… - Fantacalcio : Salernitana-Roma, le parole di Davide Nicola - LAROMA24 : #SalernitanaRoma, #Nicola: 'Piaciuto lo spirito contro una grande squadra, peccato per 3-4 ripartenze non sfruttate… - IpnoRo5po : Vittoria importantissima in un campo dove in tanti faranno fatica e qualcuno perderà punti importanti. La Salernita… -