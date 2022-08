CorriereCitta : Roma, ragazzo scomparso da 5 giorni: aiutiamo la famiglia a ritrovare Gianny - lacittanews : Giovane si schianta subito dopo aver rubato un'ambulanza al pronto soccorsoUna vicenda che poteva trasformarsi in u… - carlito_abdul : @themasonblaze Ciao ragazzo …benvenuti a roma città - Clara_1309_ : @fontanaalicee Roma, prima nulla ahah, poi il mio ragazzo mi ha coinvolta - Christi70555542 : Questo ragazzo mi fa piangere sempre grande Leo roma non ti dimenticherà mai uno di noi ??? -

... travestito dadelle pizze, come consigliatogli dal suo amico Marco Damilano, fresco orfano ...Italico perché fu voluto dalla Buonanima e che stia attento a non sconfinare nel vicino Eur a...... che aha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da dirigente. Da Trigoria si sono mossi per verificare la fattibilità di questa operazione per aggregare eventualmente il...Stanno vivendo momenti di apprensione i familiari di Giovanni Bonomo, il ragazzo scomparso da Roma ormai 5 giorni fa. Giovanni, chiamato da amici e familiari “Gianny”, è alto 1 metro e 80 centimetri, ...La Roma domani sera farà visita alla Salernitana di Davide Nicola per inaugurare la nuova Serie A. Qualche tifoso ha atteso i giocatori. Pronti per la prima trasferta della stagione. Nel pomeriggio la ...