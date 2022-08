sportli26181512 : Roma, le pagelle di CM: Zaniolo indiavolato, Abraham evanescente: Salernitana-Roma 0-1 Rui Patricio 6: spettatore n… - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: La #Roma passa di misura all'Arechi e supera la #Salernitana grazie al gol di #Cristante. Le pagelle a cura del Prof @Pa… - RadioRadioWeb : La #Roma passa di misura all'Arechi e supera la #Salernitana grazie al gol di #Cristante. Le pagelle a cura del Pro… - TuttoASRoma : SALERNITANA-ROMA Le pagelle (di Roberto Molinari) - Ftbnews24 : Pagelle Salernitana-Roma 0-1: i giallorossi sbancano l’Arechi con gol di Cristante #SerieA -

SALERNITANA -Salernitana SEPE 6,5 Para quando deve, per i miracoli non è attrezzato. Dignitoso. GYOMBER 5 Ricorre al fallo quando non ci arriva. Maldestro FAZIO 5,5 Si regge sul fisico ...A vantaggio acquisito lagioca più sciolta e sfiora il raddoppio prima dell'intervallo al 44', quando Dybala colpisce il palo su splendida imbeccata di Zaniolo. Nella ripresa lacerca di ...Ibanez 6: svetta tutto solo su corner all’11’ ma la mette a lato. Fa buona guardia su Bonazzoli. Karsdorp 6: dalla sua parte la Roma spinge meno. Lui gioca la sua onesta partita. All’ultimo secondo si ...La Roma ha vinto 1-0 in casa della Salernitana. La rete decisiva di Cristante al 33' del primo tempo. Rui Patricio 6: Afa e rumore incessante. La brezza della Costiera non distrae Rui ...