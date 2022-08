Roma, carenze igieniche e strutturali in un’enoteca del centro: 2mila euro di multa (Di domenica 14 agosto 2022) Roma – Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, hanno eseguito una serie di verifiche presso le attività di ristorazione in zona piazza Navona al fine di garantire una sicurezza in ambito alimentare ai numerosi turisti in transito in questo periodo nella Capitale. Nel mirino dei carabinieri, oltre alle previste autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, anche le condizioni strutturali e igieniche ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022)– Anche quest’anno, in occasione del ponte di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della Capitale e della Provincia al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado. Nel corso delle attività, i Carabinieri della StazionePiazza Farnese, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di, hanno eseguito una serie di verifiche presso le attività di ristorazione in zona piazza Navona al fine di garantire una sicurezza in ambito alimentare ai numerosi turisti in transito in questo periodo nella Capitale. Nel mirino dei carabinieri, oltre alle previste autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, anche le condizioni...

