Roma Belotti | Nizza e Galatasaray ci provano | il Gallo aspetta i giallorossi

AlfredoPedulla : #Belotti ha avuto tre offerte (una importante) nelle ultime 72 ore, ma vuole aspettare ancora la #Roma sperando che… - marcoconterio : ?????? L'#OGCNice si è inserito con forza in queste ore nella trattativa tra Andrea Belotti e la #Roma @TuttoMercatoWeb - Gazzetta_it : Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi - Datafriedkin : RT @OAccomando91: Situazione #Belotti: il giocatore vuole restare in #SerieA e la #Roma è la sua priorità. Ci sono due importanti offerte d… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, rebus Belotti: rifiutata l’offerta dalla Turchia ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA -

Andreaè ancora senza squadra, Nizza e Galatasaray ci provano ma lui attende soltanto laAndreaè a Palermo dove si sta allenando da solo in attesa di iniziare una nuova avventura dopo l'addio al Torino. Al momento Nizza e Galatasaray si sarebbero fatte avanti per il Gallo, ......permettono la conclusione di trattative come quella legata ad Andrea, anch'egli a parametro zero. Intanto lo Special One lavora con i reduci dalla finale di Tirana più i volti nuovi: la...Vuole la Roma a tutti i costi l'ex capitano granata Andrea Belotti. Nonostante la serrata corte del Galatasaray il Gallo buoel aspettare Mourinho e restare in Italia. I giallorossi devo ...Un Arechi (quasi) tutto esaurito è il palcoscenico del match tra Salernitana-Roma, esordio stagionale per le due squadre nella Serie A 2022/23. Fischio ...