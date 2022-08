Rissa finale fra Conte e Tuchel nel derby di Londra - VIDEO

DiMarzio : #PremierLeague | #CheTot, scintille anche nel finale tra #Conte e #Tuchel: espulsi - RaiNews : Alta tensione a Stamford Bridge tra Antonio Conte e Thomas Tuchel - Il video - Emile_Greco : @gio_prankster Tuchel si è mangiato Conte tatticamente e Conte ha sculato pareggiando due volte: la prima ha esulta… - infoitsport : Conte vs Tuchel: lite e rissa sfiorata nel finale di Chelsea-Tottenham - CalcioPillole : #Conte vs #Tuchel: lite e rissa sfiorata nel finale di Chelsea-Tottenham tra i due tecnici. -

Spettacolo, gol efra Antonio Conte e l'allenatore tedesco Thomas Tuchel a Stanford Bridge, nell'atteso derby di Londra fra Chelsea e Tottenham. Finisce 2 - 2 con gli 'Spurs' che, dopo essere stati sotto ...È stata la scintilla per far partire un acceso dibattito fra i due in campo e fra i loro staff, compreso qualche calciatore, e nel campo londinese di Stamford Bridge è stata sfiorata la. I ...Grande tensione tra le due panchine con Conte e Tuchel ammoniti dopo la rete del momentaneo 1-1, poi al triplice fischio si rischia la rissa dopo una stretta di mano apparsa forzata e poi eccessivamen ...Spettacolo, gol e rissa finale fra Antonio Conte e Thomas Tuchel a Stanford Bridge, nel derby di Londra fra Chelsea e Tottenham. Finisce 2-2 con gli 'Spurs' che, dopo essere stati sotto per due volte, ...