Revenge porn: le vittime sono ancora troppe (Di domenica 14 agosto 2022) Basta inquadrare, mettere a fuoco e scattare: una foto in fondo è solo questo, ma nella sua semplicità regala la possibilità di immortalare un momento per poterlo ricordare per sempre, pronto ad essere condiviso sui social o inviato alle persone più care. Un gesto così innocente nato per imprimere i ricordi più belli, se utilizzato nel modo sbagliato può rovinare irrimediabilmente la vita di una persona. Questo è quello che succede alle vittime di Revenge porn che vedono violata la loro privacy. Immagini o video intimi inviati a persone di cui si fidavano, vengono diffuse su gruppi Whatsapp, Telegram, oppure sui siti e sui social. Come si sa tra i pregi di internet c’è la velocità e la memoria, che in questo caso diventano un’arma a doppio taglio perché in pochissimo tempo quelle foto che dovevano essere custodite gelosamente dal ... Leggi su dilei (Di domenica 14 agosto 2022) Basta inquadrare, mettere a fuoco e scattare: una foto in fondo è solo questo, ma nella sua semplicità regala la possibilità di immortalare un momento per poterlo ricordare per sempre, pronto ad essere condiviso sui social o inviato alle persone più care. Un gesto così innocente nato per imprimere i ricordi più belli, se utilizzato nel modo sbagliato può rovinare irrimediabilmente la vita di una persona. Questo è quello che succede allediche vedono violata la loro privacy. Immagini o video intimi inviati a persone di cui si fidavano, vengono diffuse su gruppi Whatsapp, Telegram, oppure sui siti e sui social. Come si sa tra i pregi di internet c’è la velocità e la memoria, che in questo caso diventano un’arma a doppio taglio perché in pochissimo tempo quelle foto che dovevano essere custodite gelosamente dal ...

