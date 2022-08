Regioni senza medici in pressing sul Governo per abolire numero chiuso in medicina (Di domenica 14 agosto 2022) Chiedono di abolire il numero chiuso alle facoltà di medicina. È il fronte delle Regioni che sollecita il Governo. “Se non si trovano medici significa che il sistema formativo non funziona e mortifica centinaia di giovani che non riescono ad accedere”. L’assessore regionale alla sanità laziale Alessio D’Amato si unisce alle richieste dei colleghi che chiedono con insistenza l’abolizione del numero chiuso. Per il presidente della Crui, Ferruccio Resta, “non è un problema di numero chiuso ma serve il coraggio della pianificazione e delle priorità su cui investire. Il ministro dell’Università e della Ricerca Cristina Messa replica. “Dall’anno accademico 2022-2023 ci sarà già un grande cambiamento per ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 agosto 2022) Chiedono diilalle facoltà dina. È il fronte delleche sollecita il. “Se non si trovanosignifica che il sistema formativo non funziona e mortifica centinaia di giovani che non riescono ad accedere”. L’assessore regionale alla sanità laziale Alessio D’Amato si unisce alle richieste dei colleghi che chiedono con insistenza l’abolizione del. Per il presidente della Crui, Ferruccio Resta, “non è un problema dima serve il coraggio della pianificazione e delle priorità su cui investire. Il ministro dell’Università e della Ricerca Cristina Messa replica. “Dall’anno accademico 2022-2023 ci sarà già un grande cambiamento per ...

