Regionali in Sicilia | il Terzo Polo punta su Gaetano Armao Rosato e Carfagna | Scelta di serietà

"Anche in Sicilia, così come a Roma, abbiamo scelto di stare in campo con un progetto di serietà e di concretezza. Alle Regionali Siciliane ci sarà il Polo del buonsenso e della buona politica, per rispondere concretamente alle domande dei cittadini, e sarà un'altra storia da due coalizioni inadeguate a risolvere i problemi della società. Con Gaetano Armao, che candidiamo alla presidenza della Regione, e a cui va il mio grazie per aver accettato questa sfida appassionante e necessaria, sapremo dare quella risposta che i Siciliani si aspettano da molto tempo dalla politica. Così in una nota il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che aggiunge: "Una risposta di cambiamento, di coraggio, lontana dagli accordi di potere e vicina alle ...

