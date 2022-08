Reece James riporta il Chelsea in vantaggio in una relazione esuberante (Di domenica 14 agosto 2022) Breaking: Reece James ha riportato il Chelsea in testa allo Stamford Bridge in quella che si è trasformata in un affare infuocato. Il caldo si è acceso nello scontro dopo un controverso pareggio del Tottenham che ha portato Thomas Tuchel e Antonio Conte a scontrarsi sulla linea laterale. Non passò molto tempo prima che i Blues tornassero in vantaggio anche se nove minuti dopo James riportava in vantaggio la squadra di casa, un gol assistito dal nuovo ragazzo Raheem Sterling. SCENE ASSOLUTE!! ? Reece James licenzia il Chelsea in vantaggio! Lo spazio che aveva… ? pic.twitter.com/FTGOafBd4v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 agosto 2022 Altre storie / Ultime ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) Breaking:hato ilin testa allo Stamford Bridge in quella che si è trasformata in un affare infuocato. Il caldo si è acceso nello scontro dopo un controverso pareggio del Tottenham che ha portato Thomas Tuchel e Antonio Conte a scontrarsi sulla linea laterale. Non passò molto tempo prima che i Blues tornassero inanche se nove minuti dopova inla squadra di casa, un gol assistito dal nuovo ragazzo Raheem Sterling. SCENE ASSOLUTE!! ?licenzia ilin! Lo spazio che aveva… ? pic.twitter.com/FTGOafBd4v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 agosto 2022 Altre storie / Ultime ...

Chelsea - Tottenham, incredibile scontro fisico fra Conte e Tuchel Il match è poi terminato 2 - 2 con il nuovo vantaggio dei Blues con Reece James e il pari nel finale degli Spurs con Harry Kane . Al momento del gol di James, è stato Tuchel a esultare in maniera ... Il Tottenham rischia, ma inchioda il Chelsea sul pareggio I 'Blues' erano andati in vantaggio con l'ex napoletano Koulibaly (19' pt), ma sono stati raggiunti da Hojbjerg (23' st), sono tornati a condurre con Reece James (32' st), quindi beffati sugli ... Agenzia ANSA Chelsea-Tottenham, incredibile scontro fisico fra Conte e Tuchel Dopo il gol di Hojbjerg i due sono arrivati al contatto, con il manager dei Blues che ha preso male l'esultanza del tecnico degli Spurs. Il Tottenham rischia, ma inchioda il Chelsea sul pareggio (ANSA) - ROMA, 14 AGO - Spettacolo, gol e rissa finale fra Antonio Conte e l'allenatore tedesco Thomas Tuchel a Stanford Bridge, nell'atteso derby di Londra fra Chelsea e Tottenham. Finisce 2-2 con gl ... Il match è poi terminato 2 - 2 con il nuovo vantaggio dei Blues cone il pari nel finale degli Spurs con Harry Kane . Al momento del gol di, è stato Tuchel a esultare in maniera ...I 'Blues' erano andati in vantaggio con l'ex napoletano Koulibaly (19' pt), ma sono stati raggiunti da Hojbjerg (23' st), sono tornati a condurre con(32' st), quindi beffati sugli ... Il Tottenham rischia, ma inchioda il Chelsea sul pareggio Dopo il gol di Hojbjerg i due sono arrivati al contatto, con il manager dei Blues che ha preso male l'esultanza del tecnico degli Spurs.(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Spettacolo, gol e rissa finale fra Antonio Conte e l'allenatore tedesco Thomas Tuchel a Stanford Bridge, nell'atteso derby di Londra fra Chelsea e Tottenham. Finisce 2-2 con gl ...