Rebic, tifosi del Milan pazzi del croato: le reazioni sul web | VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) Il Milan vince 4-2 a San Siro contro l'Udinese e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Tra i protagonisti del successo rossonero Ante Rebic autore di una doppietta che ha esaltato i tifosi. Ecco le reazioni social più divertenti. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022) Ilvince 4-2 a San Siro contro l'Udinese e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Tra i protagonisti del successo rossonero Anteautore di una doppietta che ha esaltato i. Ecco lesocial più divertenti.

LucaParry85 : I tifosi wsull app Hanno dato mvp a rebic ma andate a cagare - sportli26181512 : Ante Rebic è l'Mvp della prima giornata di campionato: Come riportato dai canali ufficiali del Milan, il primo Mvp… - Ante_Rebic_12 : RT @russ_mario1: I tifosi del FC Mercato devono aspettare un'altra settimana per tirare fuori un po' di frustrazione. Ormai per migliorare… - loca_acm : @Spina14_acm @ILCARRODIPELLE1 nono non c'entra un cazzo provocare, il mediano manca, ma se pensi che ci siamo indeb… - Okuyasu_Ita : #MilanUdinese #Rebic rassicura i suoi tifosi, anche quest’anno il bonifico all’AIA è stato eseguito. -