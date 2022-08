Quattro anni fa il crollo del Ponte Morandi, Mattarella: 'Sostegno per i familiari' (Di domenica 14 agosto 2022) - Si è svolta a Genova la messa in commemorazione delle 43 vittime della tragedia. 'Onorare la loro memoria vuol dire anche accertare velocemente le responsabilità', ha detto l'arcivescovo ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 agosto 2022) - Si è svolta a Genova la messa in commemorazione delle 43 vittime della tragedia. 'Onorare la loro memoria vuol dire anche accertare velocemente le responsabilità', ha detto l'arcivescovo ...

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - vigilidelfuoco : 400 #vigilidelfuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno… - fattoquotidiano : Il crollo Disastro all’italiana. Quattro anni dopo. Il viadotto marciva mentre i profitti dei Benetton si moltiplic… - CiaCecy : RT @vigilidelfuoco: 400 #vigilidelfuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno sce… - MauroTurri1 : RT @lisanoja: Quattro anni da quel maledetto giorno. Oggi come allora siamo vicini alle famiglie delle vittime ed a tutti coloro che non h… -