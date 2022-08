Qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2022 | Musetti batte in rimonta Altmaier e accede al turno decisivo

sportface2016 : Qualificazioni Masters 1000 #Cincinnati: #Musetti batte #Altmaier in rimonta e accede al turno decisivo - sportface2016 : Qualificazioni Masters 1000 #Cincinnati 2022: #Sonego batte #Millman e accede al turno decisivo - zazoomblog : Tabellone qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2022: al via Musetti Sonego e Fognini - #Tabellone… - sportface2016 : Qualificazioni #Cincinnati: presenti #Musetti, #Sonego e #Fognini. Livello altissimo, ecco gli spot degli italiani - piitabv : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Cincinnati: Le teste di serie Md e Qualificazioni -

Andy Murray La giornata di sabato è quella attesa per dare il via alledel1000 di Cincinnati. In tale tabellone, ci sono diversi italiani coinvolti: da Fabio Fognini a Lorenzo Musetti, incluso Lorenzo Sonego. Era atteso per il match di ...Impegnati nelletre azzurri: Fognini, Sonego e Musetti. CINCINNATI (USA) - Subito dopo il1000 Atp di Montreal comincia quello di Cincinnati. Al via nel tabellone principale due tennisti ...Lorenzo Musetti batte in tre set e in rimonta il tedesco Daniel Altamaier nelle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati 2022, guadagnandosi così l’accesso al turno decisivo in cui affronterà Laj ...Pablo Carreno Busta manca un match point nel secondo set ma poi domina il terzo contro un Daniel Evans mai domo. Domenica la finale contro Hurkacz per sognare il primo importante ...