"Possono succedere incidenti": la terribile minaccia, piano esplosivo per l'Europa (Di domenica 14 agosto 2022) All'indomani del Consiglio di sicurezza Onu sul rischio di disastro alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, vicino a cui cadono ordigni di cui russi e ucraini si accusano a vicenda, l'allarme è invariato. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasyli Nebenzia, ha rigettato l'ipotesi di una «zona smilitarizzata» attorno al sito atomico: «Non possiamo escludere nessuna provocazione o attacco terroristico contro la centrale che dobbiamo proteggere». L'ambasciatore ucraino SergiyKyslytsya ha ribattuto: «La Russia ricorre a pericolose provocazioni e alla messa in scena del bombardamento della stessa centrale. I russi sono noti per i loro elaborati piani d'inganno». Kiev appoggerebbe l'ispezione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, l'AIEA, alla cui testa vorrebbe porsi lo stesso direttore dell'agenzia, Rafael Grossi. Secondo le autorità filorusse della zona, occupata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) All'indomani del Consiglio di sicurezza Onu sul rischio di disastro alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, vicino a cui cadono ordigni di cui russi e ucraini si accusano a vicenda, l'allarme è invariato. L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasyli Nebenzia, ha rigettato l'ipotesi di una «zona smilitarizzata» attorno al sito atomico: «Non possiamo escludere nessuna provocazione o attacco terroristico contro la centrale che dobbiamo proteggere». L'ambasciatore ucraino SergiyKyslytsya ha ribattuto: «La Russia ricorre a pericolose provocazioni e alla messa in scena del bombardamento della stessa centrale. I russi sono noti per i loro elaborati piani d'inganno». Kiev appoggerebbe l'ispezione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, l'AIEA, alla cui testa vorrebbe porsi lo stesso direttore dell'agenzia, Rafael Grossi. Secondo le autorità filorusse della zona, occupata ...

GiovaQuez : Medvedev: 'Non dimentichiamo che anche l'Unione europea ha centrali nucleari. E anche lì possono succedere incident… - rulajebreal : Assad & Putin utilizzarono armi chimiche contro i civili dando poi la colpa all’Isis. Ora la Russia controlla la ce… - MiTZiO_ : RT @m_robella22: 09/08/22?? ??MORTA PER UN “INFARTO” a 22 ANNI?? MA COSA CAZZO DEVE SUCCEDERE ANCORA PER FERMARE QUESTI OMICIDI LEGALIZZATI?… - LaTvNonDiceChe : RT @m_robella22: 09/08/22?? ??MORTA PER UN “INFARTO” a 22 ANNI?? MA COSA CAZZO DEVE SUCCEDERE ANCORA PER FERMARE QUESTI OMICIDI LEGALIZZATI?… - salfasanop : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: ''Non dimentichiamo che anche l'Unione europea ha centrali nucleari. E anche lì possono succedere incidenti… -