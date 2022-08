Ponte Morandi | Rosato | ' fare memoria per avere verità e giustizia'

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Il 14 agosto di quattro anni fa 43 persone persero la vita nella tragedia deldi Genova. Una città che dal dolore e dalle macerie ha saputo con grande forza d'animo ricostruire e rialzarsi. A loro e alle famiglie delle vittime va il mio pensiero. Farne, sia da stimolo per il presente e per". Lo scrive sui social Ettore, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera.

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - Agenzia_Ansa : Il quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il presidente Mattarella: 'Un dramma che segna la vit… - GiorgiaPremier : RT @GiorgiaMeloni: A 4 anni dal crollo del Ponte Morandi, continuiamo a chiedere Giustizia: lo dobbiamo alle 43 vittime e alle loro famigli… - Affaritaliani : Anniversario Ponte Morandi, alle 11.36 il minuto di silenzio a Genova -

Roma, 14 agosto 2022 In occasione della cerimonia di commemorazione per la tragedia del, è stato esaguito un inno composto dal maestro Zanardi in memoria delle 43 vittime. Ecco il video.- Si è svolta a Genova la messa in commemorazione delle 43 vittime della tragedia. 'Onorare la loro memoria vuol dire anche accertare velocemente le responsabilità', ha detto l'arcivescovo ...Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricordato nel giorno del 4° anniversario le vittime del crollo del ponte Morandi: «Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si ..."A forza di celebrare minuti di silenzio abbiamo messo insieme anni di vergogna", ha detto la presidente del comitato Vittime Ponte Morandi ...